Проект СанПиН — в фокусе внимания ОНФ

Москва, , 15:08 — REGNUM Новый проект СанПиН по организации питания детей не ограничивает право родителей давать детям в школу домашние продукты. Об этом сегодня в Исполкоме Общероссийского народного фронта заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Рабочая встреча с экспертами Народного фронта состоялась по инициативе руководителя Исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев в начале встречи поднял тему, которая не так давно взбудоражила общественность. Дело в том, что после размещения проекта правил для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов СМИ прокомментировали один из разделов документа как запрет приносить еду в школу из дома. Развожаев попросил Попову дополнительно прояснить этот вопрос.

«Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей, — отметила Анна Попова, — Поэтому право кормить своего ребенка так, как родитель считает нужным, сегодня это его неотъемлемое право и здесь никто ничего регулировать не собирался и не собирается. А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы оно было полезным, чтобы на него не жаловались ни дети, ни родители? Главное, чтобы оно было для здоровья ребенка, о чем мы все сегодня говорим. Это основная задача СанПиНа».

Михаил Развожаев добавил, что ОНФ приветствует усилия Роспортебнадзора по наведению порядка с питанием в школах, которым, по его словам, недовольны ни дети, ни родители, ни сама федеральная служба. Он добавил, что сейчас делаются шаги для решения проблемы.

«Мы, Народный фронт, будем держать эту тему на особом контроле: какого качества оно должно быть, как организовывается закупка питания, каким образом соблюдается тот СанПиН, который после общественного обсуждения будет принят. Мы всячески готовы поддерживать усилия по организации качественного, грамотного, здорового питания в школах», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта сообщил, что на следующей неделе Народный фронт проведет экспертный круглый стол и подробно разберет не только вопрос о домашней еде в школах, но и весь новый СанПин. Параллельно на этой неделе будет запущен опрос, чтобы выяснить причины использования домашней еды. Данные экспертов и опрос станут основой для позиции ОНФ по СанПин, заявил он.

«Отметим, что мы уже сделали доклад «Про питание» на основе экспертных позиций и мнений. В Народном фронте проходили заседания круглых столов, на которых присутствовали и заведующие детскими садами из глубинки, и представители Министерства образования РФ. Мы обсуждали различные нормы, в том числе конкурсные процедуры, по которым отбираются поставщики. В докладе отражено мнение родительских комитетов, регуляторов, предпринимательского сообщества. Этот документ был направлен в правительство РФ и уже есть соответствующее поручение, согласно которому кабмин в лице ряда министерств должен представить свои позиции и мнения по докладу. По итогам работы замечания экспертного сообщества к СанПиНу мы представим в виде протокола на regulation.gov.ru от имени ОНФ», — сказал Антон Гетта.

В заключение Анна Попова поблагодарила Народный фронт за внимание к этой важной теме и выразила готовность к совместной работе: «Взаимодействие здесь, как мне кажется, будет очень правильным и ровно с целью решения задач, которые поставлены в «майском указе» по сохранению и укреплению здоровья детей».