ЧП в Шахтах: квартиры пора оснастить бытовыми газоанализаторами?

Москва, , 15:25 — REGNUM Система контроля за пользованием газом в России нуждается в совершенствовании. Об этом заявил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя взрыв бытового газа в жилом доме в Шахтах. По его мнению, одним из первых шагов может стать обязательное оснащение каждой квартиры бытовым газоанализатором.

«Возможно, стоит проработать вопрос об их повсеместном внедрении с выводом на соответствующий пульт. Это позволит оперативно фиксировать повышение концентрации бытового газа на ранней стадии. Кроме того, необходимо провести масштабную прокурорскую проверку специализированных организаций на предмет соблюдения ими всех нормативов по содержанию и обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — отметил Цветков.

Он добавил, что ещё одной проблемой является износ газоиспользующего оборудования: газовых плит, газовых колонок и котлов. По его словам, люди не всегда относятся к газу бдительно или соблюдают правила эксплуатации газоиспользующего оборудования, что приводит не только к взрывам и пожарам, но и отравлению газом.

«К сожалению, мы не видим качественной государственной информационной работы по правилам использования гражданами газового и газоиспользующего оборудования. А это надо делать качественно и системно, со школы, а возможно, и детского сада», — заключил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в многоэтажном доме города Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Взрывной волной также повреждены четыре квартиры. Жильцы многоэтажного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. По предварительной информации, один человек погиб, ещё семь могут находиться под завалами.

Последняя крупная трагедия с взрывом бытового газа, произошедшая в Магнитогорске Челябинской области накануне Нового года, унесла жизни 39 человек.

Читайте подробнее: В многоэтажке в ростовских Шахтах взорвался бытовой газ