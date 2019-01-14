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В Южной Корее выросли продажи масок от пыли — СМИ

Общество

Продажи масок от пыли и респираторов выросли в 8 раз

Сеул, 14 января 2019, 16:19 — REGNUM  В Южной Корее выросли продажи предметов первой необходимости для защиты от мелкой пыли, сообщает телеканал YTN.

Согласно информации предоставленной сетью круглосуточных магазинов GS25, в период с 11 по 13 января продажи масок от пыли и респираторов выросли в 3,6 раза, однако в воскресенье (13 числа) продажи увеличились в 8 раз.

По информации интернет платформы GMarket, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество покупаемых масок от пыли увеличилось на 79%, очистителей воздуха на 53%, защитной одежды на 109%.

Согласно заинтересованным лицам, жители страны активно закупают предметы первой необходимости во время песчаных бурь, так как данное явление может произойти в любое время года.

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