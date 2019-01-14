Командир ВСУ повесил в своём кабинете портрет гитлеровского диверсанта

Киев, , 14:49 — REGNUM В кабинете командира 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Вадима Сухаревского висит портрет оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Скорцени — это офицер СС…, но для меня это символ, что своего врага тоже надо знать и учиться их опыту, чтобы побеждать», — заявил Сухаревский журналистам одного из украинских изданий.

Эдуард Долинский отметил, что Вадим Сухаревский может «поучиться» у Скорцени разве что еврейским погромам во время Хрустальной ночи, а также деятельности в составе преступной организации СС.

Отметим, рядом с портретом гитлеровского диверсанта висит также портрет главаря террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

Напомним, в начале декабря 2018 года на сайте администрации президента Украины был выложен репортаж о встрече Петра Порошенко с житомирскими десантниками. У одного из десантников на форме оказался шеврон немецкой третьей танковой дивизии СС «Мёртвая голова».

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Позже, под давлением СМИ и международной общественности, солдат был вынужден извиниться и заявил, что он считал данную нашивку «пиратским флагом».

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