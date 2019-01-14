Количество игр в библиотеке сервиса Steam превысило 30 тыс

Белвью, США, , 14:25 — REGNUM Сервис Steam, принадлежащий компании Valve, отметил очередной рекорд: количество игр в его коллекции достигло 30 тыс. Об этом 14 января сообщил портал PC Gamer.

Издание пишет, что речь идет именно об играх, а не представленных в Steam программах, дополнения или видео. Причем, сам сервис никак не отреагировал на начало очередного этапа в своем развитии. Автор статьи отмечает, что, таким образом, сейчас сервис уже может предоставить более чем по 1 уникальной игре каждому жителю таких городов, как Кент (штат Огайо, США), Хатфилд (графство Хартфордшир, Великобритания) или Даббо (регион Орана, Австралия).

Читайте также: Sony опубликовала рейтинги самых популярных игр 2018 года в США и ЕС

Напомним, сервис Steam компания Valve запустила ещё в 2003 году. В 2015 году в его библиотеке содержалось около 10 тыс. игр для Windows, 2,3 тыс. — для macOS и более 1,5 тыс. — для Linux.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: мошенники используют игру Fortnite для отмывания денег