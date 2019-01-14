Сальвини: вооруженная самооборона не превратит Италию в Дикий Запад

Рим, , 14:24 — REGNUM Опасения, что Италия после принятия закона о легализации вооруженной самообороны превратится в Дикий Запад, беспочвенны, заявил в понедельник, 14 января, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Инициатива не противоречит европейскому законодательству, поскольку предполагает лишь освобождение от ответственности тех, кто использовал оружия для обороны в границах собственного дома, отметил Сальвини.

По его словам, закон вступит в силу в феврале 2019 года: в нижней палате парламента, где законопроект еще не рассматривался (сенатом и правительством он утвержден), уже достигнута соответствующая договоренность с коллегами по коалиции из «Движения 5 звезд».

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