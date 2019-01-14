Оскандалившийся владимирский замгубернатора помоет полы в больнице

Владимир, , 14:16 — REGNUM Сотрудники департамента здравоохранения Владимирской области, в том числе директор департамента Алексей Мозалев, а также врио вице-губернатора Марина Чекунова примут участие в субботнике в больнице города Струнино. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации. Решение о проведении субботника было принято после того, как в регионе разразился скандал вокруг заявления Марины Чекуновой, которая посоветовала медработникам помыть полы. Уборка назначена на 19 января.

Планируется, что в субботнике примут участие волонтеры-медики и жители Струнино. В частности, во время субботника будут благоустроены вестибюль и регистратура поликлиники, кабинеты врачей, коридоры и холлы. Также в администрации хотят провести текущий ремонт дверей и окон, обновить информационные стенды и убрать помещения.

«Субботник не решит всех проблем Струнинской больницы, но станет важным шагом на пути изменений к лучшему и позитивным сигналом для медиков и пациентов», — цитирует пресс-служба Алексея Мозалева.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января врио вице-губернатора Марина Чекунова во время рабочей встречи с коллективом больницы посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески. В администрации региона встали на защиту чиновницы, сообщив, что замгубернатора общалась с врачами корректно. Между тем заявление может стоить Марине Чекуновой должности. Об этом сказал заместитель председателя регионального Заксобрания Вячеслав Картухин. Поведение замгубернатора будет учтено при согласовании назначения депутатами.

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