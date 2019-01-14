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В Южной Корее определили соотношение мужчин и женщин в телепрограммах

Общество

В ходе исследования было проанализировано 59 телепрограмм

Сеул, 14 января 2019, 17:16 — REGNUM  В развлекательных программах Южной Кореи до сих пор спорят о равенстве полов. Многие придерживаются мнения, что женщины должны сидеть дома, а мужчины трудиться во благо семьи. Кроме того, мужчины, в отличие от женщин в 1,7 раза чаще мелькают на телеэкранах. Поэтому представители Korean Wonmens Association for Communication Studies решили провести исследование по соотношению мужчин и женщин в вещательных программах, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику результаты исследования были переданы в массы через Korea Communications Standards Commission (Комиссия по стандартам связи).

В ходе исследования было проанализировано 39 программ с высокими рейтингами и 20 информационных программ, транслируемых в мае 2018 года на таких телеканал как KBS, MBC, SBS, JTBC, TV Chosun, Chennel A, MBN, tvN, MBC Every 1.

Согласно исследованию в развлекательных программах 62,7% приходится на мужчин (608 человек), в то время как женщин оказалось в 1,7 раза меньше, 37,3% (362 человека). Если соотношение мужчин в развлекательных программах почти в двое превышает женщин, то в информационных программах соотношение полов практически одинаковое (41 мужчина и 43 женщины).

Кроме того в 61,5% развлекательных и 50% информационных программах был обнаружен сексистский подтекст.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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