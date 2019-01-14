Фестиваль ледовых скульптур стартовал в Ижевске

Ижевск, , 14:08 — REGNUM Жители и гости Ижевска смогут полюбоваться творениям более 30 мастеров, которые почти целую неделю трудились над ледяными скульптурами в рамках второго фестиваля «Удмуртский лёд». Об этом сообщает телеканал ОТР.

Выставка фигур изо льда для свободного посещения открылась сегодня, 14 января, на набережной города. Как признаются сами скульпторы, работалось им легко: в Ижевске начало года выдалось морозным. В качестве материала использовали лёд из городского пруда — примерно 300 кубометров.

Тема фестиваля — «Мои родники», которых по всей Удмуртии насчитываются сотни. Однако, как отметили организаторы, останавливаться только на теме воды было необязательно.

«Родники — это и от слова родина, родня, и смыслы в этом могут быть разные. И тоже конечно, что Ижевск родниковый край», — пояснил организатор фестиваля «Удмуртский лёд» Анфим Ханыков.

Кроме ледяных фигур на набережной появилась и ледяная горка для горожан.

Напомним, выставка ледовых скульптур в Ижевске проходила и в 2018 году. Тогда фигуры простояли почти до начала весны. На этот раз кроме них на набережной появилась и ледяная горка для горожан.