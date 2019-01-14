В итальянской тюрьме готовы к приему сбежавшего 38 лет назад заключенного

Рим, , 13:57 — REGNUM Чезаре Баттисти, член итальянских радикальных организаций, обвиняемый на Родине в причастности к нескольким убийствам, совершенных в 1970-е годы, доставлен из Боливии в Рим, передает информагентство ANSA в понедельник, 14 января.

Баттисти совершил побег в 1981 году, после чего скрывался сначала во Франции, потом в Южной Америке, и за эти годы стал одним из ведущих теоретиков леворадикальных движений и, кроме того, автором нескольких известных детективных романов.

В 2017 году Баттисти потерял статус беженца в Бразилии, а в конце 2018 года было принято решение о его экстрадиции в Италию. В ночь на 13 января он был задержан в Боливии. Президент Бразилии Эдоардо Больсонаро, обращаясь к главе МВД Италии Маттео Сальвини, назвал экстрадицию Баттисти «маленьким подарком».

Известно, что Баттисти проведет в одиночной камере не менее шести месяцев. В дальнейшем на него будет распространен особо жесткий режим заключения, предусмотренный для террористов. Министр юстиции Альфонсо Бонафеде заявил, что государство будет добиваться пожизненного заключения для Баттисти.