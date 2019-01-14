В Казахстане назначили нового ректора Академии гражданской авиации

Астана, , 13:58 — REGNUM Совет директоров АО «Академия гражданской авиации» утвердил председателем правления — ректором академии Тлека Ербулекова, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

Председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгат Ластаев представил нового руководителя коллективу учебного заведения.

Отметим, с августа 2013 года Тлек Ербулеков работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО «Эйр Астана». В 2013 году он занимал должность начальника управления по производству полетов комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций.

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