Понедельник, 14 Января 2019 года
13:58:43 МСК

В Казахстане назначили нового ректора Академии гражданской авиации

Общество

Тлек Ербулеков работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг

Астана, 14 января 2019, 13:58 — REGNUM  Совет директоров АО «Академия гражданской авиации» утвердил председателем правления — ректором академии Тлека Ербулекова, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

Председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгат Ластаев представил нового руководителя коллективу учебного заведения.

Отметим, с августа 2013 года Тлек Ербулеков работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО «Эйр Астана». В 2013 году он занимал должность начальника управления по производству полетов комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций.

Читайте также: Аэропорт Кустаная в Казахстане закроют на реконструкцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить