Главу садоводческого товарищества в Калужской области обвинили в растрате

Калуга, , 13:55 — REGNUM В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела о растрате. Как сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на скамье подсудимых окажется бывший председатель садоводческого некоммерческого товарищества.

Читайте также: Глава калужского поселения подозревается в присвоении бюджетных средств

Установлено, что мужчина в соответствии с трудовым договором выполнял в СНТ административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. При этом подозреваемый неоднократно получал от членов товарищества денежные средства для оплаты электроэнергии, однако средства в кассу не вносил, а распоряжался ими по своему усмотрению.

В ходе следствия были выявлены четыре таких эпизода. В общей сложности ущерб от неправомерных действий главы СНТ превысил 17,6 тыс. рублей.

Нарушения закона вскрылись в ходе сверки членских книжек и ведомостей, имеющихся у казначея, которую провёл новый председатель товарищества. В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 3. ст. 160 УК РФ направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по теме: В Калужской области бухгалтер интерната присваивала пенсии постояльцев

Как сообщало ИА REGNUM, в присвоении и растрате чужих денег уличили и бухгалтера Жиздринского психоневрологического интерната Калужской области. Женщина, используя своё служебное положение, на протяжении двух лет в течение присваивала вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и социального обслуживания граждан, находящихся на обеспечении в интернате, на сумму свыше 150 тыс. рублей. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудница страховой фирмы подозревается в растратах