Воронежская область: прокурора уволили после скандала с гибелью школьника

Воронеж, , 13:54 — REGNUM Алексей Митрофанов освобожден от должности Борисоглебского межрайонного прокурора. Об этом 14 января сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области. Причина отставки не называется.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 2-к от 10 января 2019 года Борисоглебский межрайонный прокурор старший советник юстиции Митрофанов Алексей Сергеевич по представлению прокурора Воронежской области освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Отметим, что имя Алексея Митрофанова ранее упоминалось в СМИ в связи с расследованием уголовного дела о гибели 13-летнего мальчика в школьном лагере в 2015 году.

Сообщалось, что мать Митрофанова являлась директором школы, при которой работал лагерь, и соответственно организатором работы этого лагеря. Скандальное дело в течение трех лет находилось на расследовании, а директор школы проходила по нему как свидетель, а не обвиняемая. При этом по данным местных СМИ именно Митрофанов осуществлял надзор за следствием по делу. С мертвой точки расследование сдвинулось в 2018 году. Дело было передано в суд, при этом обвиняемыми проходили учитель физкультуры, директор школы и ее заместитель. В итоге виновным в смерти ребенка признали учителя физкультуры. Со школы и ее директора суд постановил взыскать три миллиона рублей

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