СГК оставит без тепла ещё несколько десятков домов и объектов Новосибирска

Новосибирск, , 13:54 — REGNUM Сибирская генерирующая компания предупредила, что завтра, 15 января, без тепла и горячей воды останутся жители 28 домов, четыре детских и одно лечебное учреждения, а также два прочих объекта в левобережной части Новосибирска. Как заявили в компании, отключения связаны с устранением дефектов на магистральном трубопроводе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта по ул. Ватутина в районе домов №4, №4/1 к.1 — проезжую часть сузили на 5 м. Движение и благоустройство обещают восстановить к 28 января.

«График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами. Управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее», — подчеркивают в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 14 января, из-за устранения дефектов на сетях без горячей воды и тепла остались жители 61 жилого дома, а также несколько вузов и детских садов Центрального округа Новосибирска.

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