Директор клиники в Дагестане опроверг вину своих врачей в смерти подростка

Махачкала, , 14:24 — REGNUM Директор частной клиники «Панацея» в городе Махачкале Зураб Мирзаев выступил с опровержением сообщения минздрава Дагестана о профессиональной ошибке врачей медучреждения, приведшей к гибели 13-летнего школьника. Руководитель утверждает, что информация о якобы неправильно поставленном специалистами клиники диагнозе не соответствует действительности, пишет 14 ноября «Черновик».

Напомним, ранее министерство здравоохранения республики выступило с официальным заявлением по поводу смерти подростка от менингококковой инфекции. Сообщалось, что ребёнок после ухудшения состояния был доставлен в клинику «Панацея». Врачи, как отметили в ведомстве, полностью исключили инфекционные заболевания и предположили, что у школьника геморрагический васкулит. Они направили находившегося в тяжелом состоянии мальчика в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Там после обследования больному был поставлен диагноз — менингококковая инфекция. Подросток в срочном порядке был доставлен в Республиканский центр инфекционных болезней. Однако, согласно заявлению, уже было упущено драгоценное время, необходимое для спасения жизни школьника. Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу — мальчик умер в реанимационной палате больницы.

Зураб Мирзаев в свою очередь сообщает, что мать и бабушка погибшего являются терапевтом и педиатром соответственно, причем мать работает в этой же клинике «Панацея». В ночь на 11 января ребёнок почувствовал себя плохо: поднялась температура, появились тошнота и рвота. С наступлением дня женщины привели школьника в клинику сдать анализы и посоветоваться с коллегами по поводу его состояния.

После сдачи анализов и проведения консультации, по словам Мирзаева, матери было рекомендовано немедленно обратиться в инфекционную больницу. Также руководитель клиники подчёркивает, что ни геморрагический васкулит, который указан в сообщении минздрава, ни какой-либо другой диагноз специалистами «Панацеи» поставлен не был. По его словам, родственники погибшего не имеют никаких претензий к действиям персонала клиники и готовы при необходимости выступить с соответствующим заявлением.

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