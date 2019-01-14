В Генпрокуратуре рассказали, где чаще размещают оскорбительные материалы

Москва, , 13:49 — REGNUM Представитель Генеральной прокуратуры Екатерина Артамонова рассказала об усилиях ведомства по борьбе с оскорбляющими органы власти и госсимволы материалами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В 2018 году по поручению президента РФ Генпрокуратурой проводилась проверка в связи с размещением в интернете материалов, которые содержат клеветнические, оскорбляющие руководство РФ сведения. По итогам было выявлено, что в основном такие материалы размещаются в социальных сетях: в «Одноклассниках», во «ВКонтакте», на видеохостингах YouTube», — сказала представитель ведомства.

«Поскольку рассматриваемые материалы не содержали тех или иных проявлений к экстремистским действий, Генпрокуратура не имела полномочий принимать меры по статье 15.3 закона об информации, то есть внесудебный порядок блокировки», — констатировала Артамонова.

По словам Артамоновой, Генпрокуратурой предпринимались меры по ограничению доступа к публикациям именно в судебном порядке по месту их выявления.

«Следует отметить, что подготовка такого рода обращений в суды — о признании информации запрещенной в силу — в общем-то длительности судебных процедур не позволяла оперативно пресекать и решать вопросы ограничения доступа к материалам противоправного характера. В этой связи нами были подготовлены президенту предложения о том, чтобы допустить механизм досудебной блокировки информации, которая содержит прямое оскорбления лиц, замещающих госдолжности РФ, государственных символов РФ, ее многонационального народа. Это предложение в принципе созвучно с концепцией одного из рассматриваемых законопроектов», — заявила представитель Генпрокуратуры.

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