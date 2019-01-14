Во Владимире вступились за чиновницу, предложившую помыть полы в больнице

Владимир, , 13:52 — REGNUM Информация о том, что заместитель губернатора Владимирской области Марина Чекунова, посоветовавшая помыть полы в больнице в Струнино, некорректно общалась с медицинскими работниками, не соответствует действительности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 14 января в ИА REGNUM от пресс-службы региональной администрации. Чиновники призвали журналистов более тщательно проверять информацию перед публикацией.

«В ходе общения Марина Чекунова обращалась к участникам встречи с предложением совместных действий по улучшению ситуации в здравоохранении Владимирской области. Участники встречи адекватно восприняли выступление», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что новая команда, сформированная губернатором Владимиром Сипягиным, заинтересована в системном подходе к решению проблем в медицине, которые стали уже застарелыми. Он должен быть основан на диалоге с населением и инициативными группами.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января сотрудники больницы в Струнино рассказали Чекуновой о проблемах медучреждения, однако получили рекомендацию «посмотреть на себя». В частности, замгубернатора предложила повесить в больнице занавески и помыть полы. В Заксобрании региона, которому предстоит согласовать назначение Марины Чекуновой на должность (пока она работает с приставкой «врио»), заявили, что заявление может повлиять на решение депутатов.

Марина Чекунова была назначена врио замгубернатора в декабре 2018 года. Марина Чекунова родилась в 1963 году. Она окончила РУДН по специальности «Журналистика», работала в аппарате фракции «Единой России» в Госдуме, а также в администрации губернатора Московской области. С 2015 года занимала более высокие посты, например, была начальником департамента в администрации президента, а также помощником министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

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