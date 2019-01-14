Школьникам из области Додома в Танзании не хватает помещений — СМИ

Додома, , 14:28 — REGNUM 2610 из 8038 учеников, прошедших отбор на обучение в средней школе в области Додома в Танзании, не могут начать учиться из-за недостатка в классных комнатах. Об этом, как передает газета Nipashe, заявил 10 января глава области Додома Доктор Бинилит Махенге в начале своего визита в школы.

Махенге выпустил постановление, в котором он дал указание комитетам по всей области не мешкать со строительством учебных корпусов.

Представитель главы округа Додома Хидая Маеда заявил, что решение о строительстве новых корпусов, в которых в общей сложности будет 40 классных комнат вместо запланированных 52, было принято из-за недостаточного количества выделенных на проект средств.

«В январе мы сможем завершить строительство корпусов с общим количеством 40 классов, а если будут выделены дополнительные средства, то мы успеем завершить строительство других корпусов к 9 февраля 2019 года», — сообщил Маеда.