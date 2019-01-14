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Новогодние праздники-2019: сколько потратили граждане РФ

Общество

Опрос ВЦИОМ

Новогодние праздники-2019: сколько потратили граждане РФ
darkmoon1968
Новый Год

Москва, 14 января 2019, 13:44 — REGNUM  Жители России назвали сумму, которую они потратили в новогодние каникулы. В среднем сумма расходов на празднование Нового 2019 года составила 13 ты. 870 руб., в 2018 году — 14 тыс.195 руб). Такие данные представил центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На подарки близким и друзьям граждане потратили около 5 тыс. 375 руб., на новогодний стол — 4 тыс. 592 руб. На туристические поездки, посещение новогодних представлений для детей, на рестораны и др. было израсходовано 3 тыс. 903 руб.

Различные траты в праздничные дни совершили 98% граждан. Лишь 2% опрошенных ничего не потратили за новогодние каникулы.

Большинство жителей России (27%) получили на Новый год в качестве подарков конфеты, алкогольные напитки и деликатесы, 24% — косметику и бижутерию, 17 — сувениры. Билеты в театр или на концерт и турпутевки получили единицы — 3% и 1% соответственно.

Опрос проведен 11 января 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в 2019 году остались довольны новогодними каникулами меньше жителей России, чем в 2018 году. Так, праздничные выходные дни порадовала 69%, в 2018 году 73%.

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