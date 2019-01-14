На «нет» и реакции не будет: тюменскую пенсионерку не морозили

Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюмени ветеран труда, которую высадили из рейсового автобуса в чистое поле вместо пункта назначения, вышла сама по требованию. Как заявила женщина прокуратуре, претензий к водителю у нее нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, об инциденте было рассказано в паблике «ЧС Тюмень». Из сообщения следовало, что из тобольского рейсового автобуса № 555, высадили пенсионерку, которой уже почти 70 лет, за шесть километров от пункта назначения. Она в морозный день была вынуждена идти домой пешком и серьёзно простыла. Указывалось, что якобы будь у пожилой женщины с собой деньги, она бы заплатила бы водителю за остановку в необходимом ей месте. Якобы данная практика бытует в тобольских рейсовых автобусах.

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку информации о произвольной высадке из автобуса ветерана труда. На основании билетной ведомости и объяснений водителя установлено, что 7 января 2019 года пассажирка села в рейсовый междугородний автобус № 555 сообщением «Тюмень — Тобольск» в селе Созоново, чтобы доехать до деревни Космакова.

«Водитель ей сообщил, что расписанием не предусмотрена остановка у Космакова. Ближайшая к этой деревне остановка — Дубровное. Пассажирка приняла решение продолжить свою поездку и приобрела льготный билет за 66 рублей по маршруту «Созоново — Дубровное». У Дубровного она сама вышла из автобуса. Как заявила женщина прокуратуре, претензий к водителю у нее нет», — поясняют в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что оснований для прокурорского реагирования тоже нет.

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