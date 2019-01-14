Ситуацию с аварийным домом в Новокузнецке взял под контроль мэр города

Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:38 — REGNUM Ситуация с аварийным домом в в Новоильинском районе Новокузнецка находится под личным контролем главы города Сергея Кузнецова, заявили ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что жильцов двухподъездного девятиэтажного многоквартирного дома по пр. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе Новокузнецка попросили срочно покинуть квартиры из-за аварийного состояния здания.

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Как сообщили в администрации города, ещё в феврале 2018 года работники управляющей компании во время визуального осмотра подвала обнаружили «разрушение связующих несущих конструкций дома».Власти муниципалитета заказали экспертизу. Состояние дома, согласно официальным данным, отслеживалось в ежедневном режиме. Окончательное экспертное заключение было получено в конце декабря 2018 года. Согласно ему, «обнаруженные в процессе обследования дефекты, относятся к аварийной категории технического состояния, при которой дальнейшая эксплуатация здания невозможна».

«Замачивание грунтов и сейсмическое воздействие может привести к обрушению здания. В связи с этим дом на пр. Запсибовцев, 14 признан аварийным и подлежащим сносу. Для контроля над сложившейся ситуацией незамедлительно создана специальная рабочая группа, которую возглавил Сергей Кузнецов. По её решению собственники квартир будут переселены за счёт средств администрации города Новокузнецка. После независимой оценки рыночной стоимости квартир, владельцам в ближайшее время будет выплачена соответствующая сумма. В неё будет включена надбавка в размере 20%, компенсирующая затраты на переезд и проведение возможных ремонтных работ нового жилья», — заявили в администрации Новокузнецка, подчеркнув, что информация уже доведена до сведения жителей дома на общем собрании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жильцов аварийного дома по пр. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе Новокузнецка, на собрании жильцов 12 января, попросили покинуть квартиры до 20 февраля. Власти города объяснили, что из-за грунтовых вод образовалась трещина в подвале и оставаться в помещениях становится опасным.