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Ветеран ВВС США выиграла в лотерею $100 тыс. — СМИ

Общество

Длящаяся блокировка работы правительства США затрагивает 800 000 госслужащих и их семьи — но единицам везёт

Вашингтон, 14 января 2019, 13:37 — REGNUM  Ветеран ВВС США, жена госслужащего, находящегося в неоплачиваемом отпуске, выиграла в лотерею 100 000 долларов, сообщает Starts and Stripes 14 января 2019 г.

По словам Кэри Уоллс, узнав о выигрыше, она заплакала: лотерейный билет она купила в начале декабря, за две недели до частичной остановки работы американского правительства.

«Шатдаун» сейчас продолжается, однако теперь Уоллс и ее семья могут не беспокоиться о нем. В ближайших планах у них — поездка в Диснейленд.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях ветеран вооруженных сил США Говард Смэк выиграл джек-пот в $200 тыс., причем этот выигрыш пришел к нему после очень тяжелого года.

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