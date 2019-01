Sony опубликовала рейтинги самых популярных игр 2018 года в США и ЕС

Токио, , 13:27 — REGNUM Компания Sony опубликовала списки самых продающихся игр PlayStation 4 в 2018 году. На первом месте в США оказалась Call of Duty: Black Ops 4, а в ЕС наибольшей популярностью пользуется FIFA 19. Списки были опубликованы в региональных блогах на портале Playstation.

В первую пятерку рейтинга Евросоюза попали Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V и God of War. В топ-5 бестселлеров PS4 США вошли игры Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man, God of War и Grand Theft Auto V.

Читайте также: Журнал PC Games опубликовал подборку лучших игр 2019 года

Напомним, ранее компании Sony выложила в сеть рейтинги самых популярных игр для PS4 в декабре 2018 года. В США первые три позиции заняли PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Call of Duty: Black Ops 4 и Grand Theft Auto V. В ЕС — FIFA 19, PUBG и Battlefield V.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony опубликовала декабрьские рейтинги игры для PS4