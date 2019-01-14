Фотография яйца побила рекорд Instagram по лайкам

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Фотография куриного яйца обновила рекорд по количеству лайков в Instagram. Публикация набрала уже более 25 млн лайков, обойдя предыдущего рекордсмена — снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер, который собрал 18 млн отметок «Мне нравится».

https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/

Пост с куриным яйцом появился в соцсети 5 января. Его создатель предложил пользователям поставить мировой рекорд по наибольшему количеству лайков в Instagram и сместить Кайли Дженнер с её пьедестала. Количество просмотров публикации увеличивалось не так быстро, как у фотографии модели — к 13 января яйцо набрало только 13 млн лайков. Однако после выхода в СМИ новостей о необычной гонке за лайками их количество начало резко увеличиваться.

Узнав о том, что рекорд побит, Дженнер поделилась на своей странице роликом из фанатского аккаунта, в котором разбивает яйцо на асфальт, подписав: «Держи, маленькое яичко».

https://www.instagram.com/p/BsmPezCnZ4I/

Сам хозяин аккаунта яйца тоже не стал медлить с комментарием. В Stories он опубликовал запись, в которой поблагодарил всех за поддержку и пообещал, что на этом всё не заканчивается.

«Это безумие. В какое время мы живём», — отметил юзер.

Помимо фотографии ребенка Кайли Дженнер, самыми популярными постами в Instagram за всю историю стали публикация Джастина Бибера о помолвке с Хейли Болдуин, последний пост XXXTentacion перед смертью и ещё одна публикация Кайли Дженнер с её маленькой дочерью. Все три поста собрали более 13 млн лайков.

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