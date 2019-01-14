Почти 2000 земельных участков выделили многодетным семьям в Карачаево-Черке

Черкесск, , 13:10 — REGNUM С 2012 года в Карачаево-Черкесии предоставлено 1940 земельных участков многодетным семьям. Такая мера поддержки семей, в которых растут трое и более детей, предоставляется уже семь лет и является востребованной в регионе. Так, как сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе главы и правительства республики, в 2018 году бесплатно получила землю 331 семья, годом ранее владельцами участков стали 293 семьи.

Земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, скотоводства, дачного строительства или огородничества. Напомним, в Карачаево-Черкесии с 2012 года действует республиканский закон «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

За семь лет общая площадь выделенной таким семьям земель превысила 220 гектаров. Согласно документу каждому обратившемуся предоставляются участки размером от шести до 10 соток для личных нужд.

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