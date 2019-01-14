Пермяк пойдёт под суд за домогательства до 7-летних девочек

Краснокамск, Пермский край, , 14:01 — REGNUM В Краснокамске Пермского края в суд передано уголовное дело о домогательстве до двух семилетних девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, 34-летний мужчина обвиняется в совершении четырёх преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По версии следствия, в июне 2012 года пермяк в квартире и бане совершал развратные действия в отношении семилетней падчерицы и её подружки-одногодки. Когда падчерица подросла, он начал вести с ней интимную переписку в соцсети.

По данным силовиков, мужчина зарегистрировался в соцсети под чужим именем и с июня по август 2018 года обсуждал с девочкой сексуальные темы, направляя порнографические фотографии. Шокирующую переписку обнаружила в телефоне девочки мать. Она и забила тревогу, обратившись с заявлением в правоохранительные органы.