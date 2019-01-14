Облику Карамышевского гидроузла в Москве угрожает уничтожение

Москва, , 13:30 — REGNUM Архитектурный ансамбль Карамышевского гидроузла в Москве может оказаться под угрозой исчезновения после отказа Мосгорнаследия в постановке на охрану дома Наркомата водного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы общественного движения «Архнадзор».

"Для дома, построенного в тридцатых годах по проекту выдающегося архитектора Алексея Рухлядева, этот отказ означает потерю последнего шанса на сохранение: утвержденный в 2017 году проект планировки квартала обрекает дом на снос», — добавили в пресс-службе организации.

Здание находится по адресу улица Народного Ополчения д. 9, стр. 3, на территории квартала № 75, где сейчас ведётся активная реконструкция пятиэтажного жилого фонда.

Отметим, что в настоящий момент охранным статусом обладает только часть сооружений Карамышевского гидроузла под названием «Карамышевский гидроузел, 1932−1938 гг., архитектор А.М. Рухлядев». Остальные сооружения Карамышевской плотины, в том числе жилой дом НКВТ, такого статуса не имеют, хотя они являются частью единого ансамбля, реализованного по единому замыслу.

По утверждению градозащитников, отсутствие охранного статуса подвергает весь комплекс огромному риску. Таким образом, под статус государственной охраны должны попасть не только отдельные постройки, но и весь комплекс сооружений канала имени Москвы как единый градостроительный ансамбль, представляющий явную архитектурную и историческую ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичные градозащитники заявили о планах московских властей снести пост централизации бывшей станции «Кутузово» Окружной железной дороги, ставшей частью станции «Кутузовская» Московского центрального кольца (МЦК).

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