Кризис швейной промышленности в Бангладеш: повышение зарплат не помогает

Дакка, , 13:16 — REGNUM Работники швейной промышленности Бангладеш, протестующие против тяжелых экономических условий в их отрасли, отвергли предложение правительства о повышении заработной платы, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

«Мы отвергаем повышение заработной платы поскольку оно не существенно», — подчеркнула швея Хадиза Бегум.

Напомним, акции протеста сотрудников швейной отрасли Бангладеш продолжались в течение недели. Власти страны приняли решение об увеличении заработной платы для сотрудников со $100 до $228, тем не менее столь значительное повышение было отвергнуто.

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