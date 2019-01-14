Празднование Дня Австралии станет обязательным для всех граждан

Канберра, , 14:00 — REGNUM В Австралии разгораются споры по поводу празднования Дня Австралии. Так, глава оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен поставил под сомнение необходимость празднования Дня Австралии в национальном масштабе. Однако премьер-министр страны Скотт Моррисон ответил, что участие в мероприятиях будет для всех обязательным. Об этом сообщает австралийское информационное агентство News of Australia.

Премьер заявил, что местные муниципалитеты могут не участвовать в общественных мероприятиях, но только в том случае, если проведут собственные — вовсе отказаться от участия в празднике не получится. Также Скотт Моррисон подчеркнул, что для всех будет обязателен и дресс-код; будут запрещены шорты, мини-юбки и другие провокационные предметы одежды.

Основные разногласия вызывает необходимость обязательного участия коренного населения в праздновании Дня Австралии, так как это событие не имеет к ним отношения: ежегодно 26 января отмечается установление в Австралии власти Британской Империи, то есть фактически захват иностранными колонизаторами территории, на которой жили аборигены.