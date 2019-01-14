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В Германии победитель лотереи не является за призом второй год

Общество

Впрочем, у него есть еще почти два года на регистрацию

Ройтлинген, Германия, 14 января 2019, 12:44 — REGNUM  Уже 21 месяц в немецком Ройтлинге победитель лотереи не обращается за своим выигрышем в размере €11,3 млн, передает канал n-tv 14 января.

Не слишком часто случается так, чтобы обладатель такого крупного выигрыша не являлся за своим призом, сказал представитель государственной компании Toto-Lotto GmbH. О причинах молчания победителя можно только строить догадки.

Выигрышная комбинация цифр была объявлена 1 апреля 2017 года. У победителя лотереи есть возможность объявиться и зарегистрироваться до конца 2020 года. Если он этого не сделает, €11,3 млн попадут в банк специальных розыгрышей.

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Лотереи
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