В Южной Корее собран рекордный объём налогов

Сеул, , 13:53 — REGNUM Правительству Республики Корея удалось собрать рекордный объём налогов в 2018 году, причём плановый показатель был превышен уже в ноябре. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Согласно данным министерства финансов, общая сумма составила 253 миллиарда долларов. Это на 35 миллиардов больше по сравнению с 2017 годом, отметили в ведомстве. Главным образом, такие высокие показатели объясняются ростом налогов на прибыль, на проведение сделок с ценными бумагами, а также увеличением налогов на покупку и продажу недвижимости. Осенью правительство приняло меры по стабилизации рынка недвижимости и сдерживанию роста цен, что позволило увеличить сбор налогов. Ещё одним положительным фактором стал значительный рост экспорта и увеличение ВВП на 2,8%.

Однако эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе повышение налогов оказывает негативное воздействие на экономическую активность в стране, что в итоге может привести к снижению ВВП и объёму налоговых поступлений.