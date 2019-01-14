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В Южной Корее собран рекордный объём налогов

Общество

Объём собранных средств вырос, несмотря на ряд проблем в экономике

Сеул, 14 января 2019, 13:53 — REGNUM  Правительству Республики Корея удалось собрать рекордный объём налогов в 2018 году, причём плановый показатель был превышен уже в ноябре. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Согласно данным министерства финансов, общая сумма составила 253 миллиарда долларов. Это на 35 миллиардов больше по сравнению с 2017 годом, отметили в ведомстве. Главным образом, такие высокие показатели объясняются ростом налогов на прибыль, на проведение сделок с ценными бумагами, а также увеличением налогов на покупку и продажу недвижимости. Осенью правительство приняло меры по стабилизации рынка недвижимости и сдерживанию роста цен, что позволило увеличить сбор налогов. Ещё одним положительным фактором стал значительный рост экспорта и увеличение ВВП на 2,8%.

Однако эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе повышение налогов оказывает негативное воздействие на экономическую активность в стране, что в итоге может привести к снижению ВВП и объёму налоговых поступлений.

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Зарубежная хроника
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