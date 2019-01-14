Системой 112 могут воспользоваться лишь 28% граждан – СП РФ

Москва, , 12:39 — REGNUM Единым номером вызова экстренных оперативных служб могут воспользоваться только 28% жителей России, проживающих на 15% территориях страны. Таковы данные проверки, проведенной Счётной палатой РФ.

В 73 регионах России система 112 развернута не полностью. В 17 субъектах система 112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы 01, 02 и 03 в автоматизированном режиме, что приводит к увеличению времени реагирования на экстренные вызовы.

Отмечается, что реализацию целевой программы по созданию системы 112 из федерального бюджета было выделено более 14 млрд рублей.

При этом МЧС России не приняло мер по привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников и региональных бюджетов для реализации программы.

Счетная палата направить письмо президенту РФ, информационное письмо в МЧС. Отчет будет направлен в палаты Федерального собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев заявил, что на сегодняшний день «Система-112» уже работает в 50 субъектах России, а в 2019 году к ней подключатся еще 35 регионов страны.

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