Понедельник, 14 Января 2019 года
14:29:55 МСК

Китай опередил Южную Корею по развитию искусственного интеллекта

Общество

Однако Южная Корея остаётся одним из мировых лидеров по затратам на НИОКР

Китай опередил Южную Корею по развитию искусственного интеллекта
Искусственный интеллект

Сеул, 14 января 2019, 14:21 — REGNUM  Южная Корея теряет лидирующие позиции на рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришли эксперты Корейской ассоциации международной торговли, сообщает консервативное южнокорейское издание «Чосон Ильбо».

Так, например, в Китае, располагающемся на втором месте в мире по развитию ИИ-технологий, работает более 18 000 ученых, специализирующихся в данной области, а в США вовсе 28 500 человек. В то же время, в Южной Корее таких специалистов лишь 2600. Кроме того, в Китае расположены 1040 компаний, задействованных в развитии ИИ, что составляет 21% от всего количества в мире. Для сравнения, в Южной Корее зарегистрировано только 26 подобных предприятий.

Также Южная Корея отстаёт по количеству патентов и исследовательских статей в области искусственного интеллекта: за 18 лет в Китае зарегистрировано 100 тысяч патентов — треть общемирового показателя, а в Южной Корее — всего 9% патентов. Китайские ученые опубликовали 370 тысяч статей, американские — 327 тысяч, а корейские — лишь 52 тысячи. Таким образом, уже в ближайшие годы Южная Корея может уступить технологическое лидерство Китаю и США, заключает «Чосон Ильбо».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить