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Пик потепления в Москве синоптики ждут 15 января

Общество

В регион идёт, согласно прогнозу, согретый Гольфстримом воздух

Пик потепления в Москве синоптики ждут 15 января
Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

Москва, 14 января 2019, 12:35 — REGNUM  В Москве и других регионах Европейской России начинается первая зимняя оттепель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в центре «Фобос».

В регион идёт, согласно прогнозу, согретый Гольфстримом воздух. Также ожидается небольшой снегопад.

«Пик потепления ожидается во вторник — днём около 0 °C. Затем и в центр Русской равнины попадут прохладные воздушные массы», — рассказали в центре.

Синоптики отмечают, что похолодание будет кратковременным, и «в пятницу столбики термометров опять поползут вверх».

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики ожидают потепления в Москве до +1°С

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