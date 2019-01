Журнал PC Games опубликовал подборку лучших игр 2019 года

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Журнал PC Games опубликовал подборку лучших игр, в которые можно поиграть в 2019 году. В список, кроме прочих, вошли Rainbow Six Siege, Fortnite Battle Royale и Counter-Strike: Global Offensive.

К ним присоединились не менее известные Hitman 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Warframe, Dusk и Battlefield 5. Кроме этих игр редакция издания предлагает геймерам обратить внимание на такие проекты, как Slay the Spire, Into the Breach, Katamari Damacy Reroll и Return of the Obra Dinn.

Напомним, ранее портал Kotaku составил список лучших японских японских ролевых игр (JRPG) 2018 года. По мнению журналистов, достойными продолжателями жанра стали такие проекты, как Ni no Kuni II, Lost Sphear, Octopath Traveler, Radiant Historia: Perfect Chronology, Dragon Quest Builders, Secret of Mana, The Alliance Alive, Dark Souls Remastered, Dragon Quest XI и Monster Boy and the Cursed Kingdom.

