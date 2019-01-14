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Японская федерация бизнеса опубликовала данные о кибератаке 2016 года

Общество

Японская федерация бизнеса объявила о кибератаке китайских хакеров в 2016 году

Токио, 14 января 2019, 13:58 — REGNUM  13 января Японская федерация бизнеса («Кэйданрэн») опубликовала информацию о кибератаке со стороны хакерской группировки АРТ10, которая, по её мнению, действует при поддержке правительства КНР.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», в 2016 году сотрудникам «Кэйданрэна» отправили электронные письма, зараженные вирусом. Вирус позволил взломщикам осуществить несанкционированный доступ в архивы главного в Японии бизнес-конгломерата. «Кэйданрэн» сообщили, что такими методами славится именно китайская АРТ10, которая занимается кражами военных тайн и интеллектуальной собственности.

Китайскому правительству с 2018 года предъявляются обвинения в хакерских атаках со стороны США и Великобритании.

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Зарубежная хроника
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