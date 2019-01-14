На фестивале зимней рыбалки в Китае была продана рыба за невероятную сумму

Лхаса, Китай, , 12:27 — REGNUM На северо-западе Китая во время фестиваля зимней рыбалки была продана рыба за невероятную сумму денег, сообщает 14 января газета China Daily.

Рыба весом 23 кг была продана за 190 тыс. юаней ($28 тыс.) во время фестиваля зимней рыбаке на озере Баграшкёль в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, отмечает издание. Необычная сделка состоялась 12 января 2019 года. Рыба, ставшая первым уловом на фестивале, привлекла огромное количество желающих ее приобрести за большие деньги.

Отметим, что в китайской культуре рыба является символом удачи, благополучия и достатка. Можно однозначно сказать, что покупатель, выложивший такую большую сумму денег за рыбу, уж точно не лишен достатка, а поймавший ее — удачи.

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