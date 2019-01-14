Израиль депортирует директора Human Rights Watch

Иерусалим, , 13:15 — REGNUM Власти Израиля приняли решение о депортации из страны директора правозащитной организации Human Rights Watch в Израиле и Палестине гражданина США Омара Шакера. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, Шакер причастен к антиизраильской пропаганде, а также к поддержке бойкота Израиля.

Ранее аналогичное решение было принято министром внутренних дел Израиля Арье Дери по рекомендации министра стратегического развития страны Гилада Эрдана. Общественный активист подал апелляцию по данному решению, однако государство приняло сторону министров.

Известно, что еще до вступления Шакера в организацию министр Эрдан требовал МВД запретить гражданину США въезд в страну. В мае 2018 года виза Шакера была аннулирована, однако активист обратился в Верховный суд Израиля (БАГАЦ) с просьбой восстановления права на пребывание в стране.

Согласно отчету министра Эрдана, Омар Шакер в течение нескольких лет пропагандирует бойкот Израиля, в том числе — через социальные сети. Кроме того, общественный активист собирался в Бахрей для распространения антиизраильской пропаганды на конференции Всемирной футбольной ассоциации (ФИФА).