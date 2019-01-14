Дело о мошенничестве при строительстве новой сцены МДТ добралось до суда

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступили уголовные дела о мошенничестве в отношении двух фигурантов громкой криминальной истории 2018 года о похищении госсредств, выделенных на строительство новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы.

Компания ООО «СтройСоюз СВ» была подрядчиком Минкультуры по строительству нового здания театра Льва Додина. Перед судом в ближайшее время предстанут гендиректор компании Александр Пучков и предприниматель Ольга Шарикова. Они находятся под подпиской о невыезде. Главный фигурант этой истории, владелец компании Максим Корнеев, содержится под стражей с момента задержания в феврале 2018 года.

Как сообщает 14 января Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, Пучков совместно с Корнеевым и при пособничестве Шариковой в период с октября 2015 года по март 2016 года похитили денежные средства ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» путем обмана и злоупотребления доверием, на общую сумму не менее 45,5 млн рублей.

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По данным следствия, деньги, похищенные при реализации проекта новой сцены МДТ, были использованы лицами, действующими от имени компаний «СтройСоюз СВ» и «М-Проект», на покупку предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса и яхты. В апреле 2018 года компанию «СтройСоюзСВ» признали банкротом.

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Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, 7, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Петербурга еще в 2014 году. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы.

Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. метров, будет там и подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. Новая сцена будет включать в себя основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерную сцену на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

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