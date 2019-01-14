Ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» оценили в 6,1 млрд руб

Москва, , 12:23 — REGNUM Следственные органы подсчитали точный ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. Ранее фигурировала сумма не менее 1 млрд рублей, однако теперь следствие полагает, что Хачатуров похитил акции страховой компании «Открытие» на сумму 6,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, который недавно в очередной раз рассматривал жалобу адвокатов на арест предпринимателя, пишет газета «Коммерсантъ».

Читайте также: Арестованный бывший вице-президент «Росгосстраха» останется в СИЗО

Отмечается, что такие выводы были сделаны на основании результатов проведенной по поручению следствия финансовой экспертизы. При этом адвокат обвиняемого Алексей Мельников считает, что она была проведена «весьма некомпетентно».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2018 года по решению суда бывший вице-президент группы «Росгосстрах» Сергей Хачатуров был взят под стражу. Его обвинили в хищении свыше 1 млрд рублей.

Ранее по теме: Юрист усомнился в правомерности ареста экс-вице-президента «Росгосстраха»

Ранее, в феврале 2018 года, МВД России направило в Банк России предложение о проведении совместной проверки «Росгосстраха». Это было связано с возросшими убытками компании. Так, если в 2015 году в результате деятельности «Росгосстраха» убытки организации составили 5 млрд рублей (тогда страховщики объясняли плачевные финансовые результаты присоединением ООО «Росгосстрах» к ПАО «Росгосстрах»), то в в 2016 году убытки выросли до 33 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ не передал результаты проверки «Росгосстраха» в МВД