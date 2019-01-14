Портал «Работа в России» превратят в российский аналог LinkedIn

Москва, , 12:44 — REGNUM В 2019 году начнется модернизация ресурса «Работа в России», который в итоге должен стать аналогом профессиональной соцсети LinkedIn. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В общей сложности на проект планируют потратить около 360 млн рублей. Эти средства пойдут на:

редизайн портала;

модернизацию мобильного приложения;

запуск сервисов для взаимодействия с потенциальными кандидатами;

внедрение машинного обучения для ускорения подбора вакансий и технологии больших данных для анализа информации о рынке труда.

По расчётам авторов инициативы, эти меры позволят к концу 2021 года заполнять вакансии на 90%. Однако представители рынка интернет-рекрутинга скептично настроены по отношению к проекту. Директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Ольга Мец напомнила, что в России уже был опыт запуска аналогов LinkedIn, но ни один из проектов не стал достаточно популярным. Основатель и президент SuperJob Алексей Захаров назвал проект «полным провалом», а его поддержку — «необоснованной тратой денег налогоплательщиков».

Напомним, в 2009 году Роструд запустил первую версию сайта trudvsem.ru. Он представлял собой базу вакансий от служб занятости, не затрагивающую нишу высокооплачиваемых профессий. После перезапуска в 2015 году на сайте появился рейтинг регионов, из которого можно узнать уровень цен в конкретном регионе, получить информацию о доступности жилья и уровне безработицы.

В марте 2018 года Роструд запустил на базе проекта социальную сеть деловых контактов Skillsnet, в которой работодатели и соискатели могут общаться напрямую через сайт или мобильное приложение. Skillsnet должна была стать аналогом LinkedIn, которую Роскомнадзор заблокировал в ноябре 2016 года за нарушение закона о локализации персональных данных на территории РФ.

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