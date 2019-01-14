Оренбургские таксисты бастуют из-за низких цен

Оренбург, , 12:48 — REGNUM В Оренбурге около 200 водителей, работающих с агрегатором «Яндекс.Такси», решились на бунт. Утром 14 января они принимали заказы, но не выполняли их. Причиной бунта стала ценовая политика компании, сообщает портал 1743.ru.

Участники акции протеста заявили, что мероприятие не является разовым, они готовы выйти на митинги. Поводом недовольства являются тарифы на поездки. Водители считают, что агрегатор «Яндекс.Такси» устанавливает слишком низкие цены, при этом владельцы автомобилей должны платить компании 20% от заработка, а арендованных — 1,5 тысячи рублей в сутки. Чтобы заработать 1 тысячу в день приходится работать по 12−14 часов.

Тем временем, пользователи соцсетей, обсуждая сложившуюся ситуацию, считают, что при таком конфликте интересов не должны страдать потребители. Люди заказывают такси, когда им надо попасть, например, срочно в больницу, а в итоге не могут дождаться машины из-за забастовки.

Также оренбуржцы говорят о том, что популярность сервиса «Яндекс.Такси» заключается как раз в низких ценах по отношению к тарифам других перевозчиков, работающих в формате такси. С ростом цен совсем не факт, что водители существенно поправят свой заработок, поскольку заказы могут сократиться. Кроме того, законы рынка суровы: не устраивают тарифы в этой фирме, ищи работу в другой компании.

Стоит отметить, что точкой протеста водителей «Яндекс.Такси» стал не только Оренбург. В Бердске решили объявить бойкот с 14 по 20 января. Однако к забастовке присоединились не все водители сервиса, сообщает портал kurer-sreda.ru.