Благотворительный марафон по скоростному прохождению игр собрал $2,3 млн

Роквилл, США, , 12:16 — REGNUM В Роквилле завершился благотворительный марафон по скоростному прохождению видеоигр Awesome Games Done Quick. За семь дней организаторы марафона смогли собрать $2,3 млн, сообщается в Twitter-аккаунте организации Games Done Quick.

Мероприятия проходило с 6 по 13 января. Все собранные средства будут перечислены фонду Prevent Cancer Foundation, который занимается борьбой с онкологическими заболеваниями. Организаторы планируют провести следующим марафон летом. Summer Games Done Quick пройдёт с 23 по 30 июня 2019 года.

Напомним, что ранее по скоростному прохождению видеоигр был установлен новый рекорд. Игрок с ником AcrohTheBeast прошёл хоррор-игру Outlast с закрытыми глазами за 10 минут и 24 секунды. Геймер ориентировался на звуки и заученные последовательности действий, а повязку с глаз снимал лишь во время видеороликов. Таким образом, игрок из Дании стал новым мировым рекордсменом. Ранее им был игрок из США SFCPudding, ему на прохождение понадобилось чуть более часа.

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