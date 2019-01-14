На Украине могут возбудить дело против генпрокурора

Киев, , 12:04 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано открыть уголовное дело против генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом говорится в решении Соломенского суда Киева, сообщило 14 января информационное агентство «Украинские новости».

Суд принял решение на основании заявления некоего гражданина Украины, который подал его во время личного приёма у главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Он утверждает, якобы Луценко вместе со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком в результате противоправных действий получили взятку.

СБУ, в свою очередь, перенаправило заявление в НАБУ, но там отказались заводить уголовное дело против Луценко. После этого заявитель подал в суд на НАБУ и выиграл иск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января полиция задержала чиновника министерства регионального развития Украины при получении взятки в размере $5 тыс. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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