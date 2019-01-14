«Стоит ждать отставки»: почему гражданам России не нравится правительство

Барнаул, , 12:00 — REGNUM То обстоятельство, что большинство граждан России, согласно опросу Левады-Центра, выступают за отставку правительства, кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») считает вполне ожидаемым и прогнозируемым явлением. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможные варианты развития событий, связанных с российским правительством и его отставкой, он отметил:

«Результаты опроса Левады-Центра вполне ожидаемые и прогнозируемые. Доверие к правительству падает и будет падать. Минувший год оказался одним из самых тяжелых для наших граждан — было проведено широкое наступление на их социальные и экономические права. Повышение пенсионного возраста, рост НДС, цен на бензин, реализация «мусорной» реформы — далеко не исчерпывающий перечень неприятных событий. Все это происходит на фоне длительного снижения реальных доходов населения и роста социального неравенства.

Но самое главное — люди не видят внятной стратегии развития отечественной экономики, в первую очередь производственного сектора. Это именно то, что должно обеспечить решение главных проблем — повышение зарплат, снижение безработицы. Верное своим либеральным идеям, правительство больше озабочено реализацией монетаристской политики — сбором налогов и «оптимизацией» социальных расходов.

Есть и еще один фактор, который будет отрицательно влиять на отношение населения к правительству. Это снижение доверия к официальным СМИ. Люди устали от навязываемой им искусственной повестки в виде США, Украины и Сирии. При этом острые внутриполитические проблемы замалчиваются. На этом фоне растет популярность интернет-СМИ, социальных сетей, предлагающих альтернативную точку зрения. И этот процесс будет только нарастать.

В то же время я не склонен считать, что отставка правительства возможна в ближайшие год-два. Это слишком мощное средство, которое будет применено в случае резкого обострения внутриполитической обстановки. Чего-то подобного движению «желтых жилетов» во Франции. Пока же предпосылок к подобному развитию событий нет. Наши люди все еще предпочитают высказывать свое неодобрение «на кухнях» и на избирательных участках. Поскольку ближайшие крупные выборы планируются лишь на 2021 год, до этого времени правительство может сохранится. Но вот если к этому времени доверие к власти упадет до критически низкой отметки, тогда стоит ожидать отставки».

Напомним, основной претензией к российскому правительству большинство опрошенных Левадой-Центром граждан России назвало проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения (57% участников опроса).