Понедельник, 14 Января 2019 года
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В США мужчина сжег семь автомобилей любителей аниме

Общество

Одна девушка заявила, что поджигателем является «одержимый преследователь»

Лос-Анджелес, США, 14 января 2019, 11:34 — REGNUM  Неизвестный мужчина сжег семь автомобилей на парковке отеля, в котором остановились участники форума Anime Con, прошедшего в Лос-Анджелесе. Об этом 13 января сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1084691179210452992

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что 13 января около двух часов ночи мужчина подошел к одному из автомобилей, облил его бензином и поджег. Впоследствии огонь перекинулся на другие транспортные средства. Машина принадлежала косплееру Джулии Морено Дженкинс. Девушка утверждает, что её сжег «одержимый преследователь». После того, как просмотра видеозаписи, она смогла опознать поджигателя, в итоге он был арестован.

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Напомним, косплей — хобби, заключающееся в переодевании в популярных персонажей из аниме, фильмов, книг, комиксов и видеоигр. Оно включает в себя не только изготовление костюма, но и повторение характера пластики и мимики персонажа.

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