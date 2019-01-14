В США мужчина сжег семь автомобилей любителей аниме

Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM Неизвестный мужчина сжег семь автомобилей на парковке отеля, в котором остановились участники форума Anime Con, прошедшего в Лос-Анджелесе. Об этом 13 января сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1084691179210452992

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что 13 января около двух часов ночи мужчина подошел к одному из автомобилей, облил его бензином и поджег. Впоследствии огонь перекинулся на другие транспортные средства. Машина принадлежала косплееру Джулии Морено Дженкинс. Девушка утверждает, что её сжег «одержимый преследователь». После того, как просмотра видеозаписи, она смогла опознать поджигателя, в итоге он был арестован.

Читайте также: В США женщина на электротележке испугала сотрудников магазина Walmart

Напомним, косплей — хобби, заключающееся в переодевании в популярных персонажей из аниме, фильмов, книг, комиксов и видеоигр. Оно включает в себя не только изготовление костюма, но и повторение характера пластики и мимики персонажа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио откроют первый международный отель для любителей манги