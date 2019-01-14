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В Индонезии увеличили квоты на поступление в вузы страны

Общество

Квота увеличена на 44% и составит 130 тыс. мест

Джакарта, 14 января 2019, 11:37 — REGNUM  Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии увеличило квоты для индонезийских школьников по программе Bidikmisi на 44%, сообщает Antaranews.

«В этом году квота увеличена на 44% и составит 130 тыс. мест, чтобы предоставить большему числу школьников в Индонезии возможность получить высшее образование», — заявили в министерстве.

Кроме того, объем предоставляемой помощи студентам также увеличился с прежних 650 до 700 тыс. рупий или около 50 долларов США в месяц.

Известно, что студенты, поступающие по программе Bidikmisi 2019, будут освобождены от вступительного взноса в государственный университет.

Bidikmisi — это программа помощи правительства Индонезии выпускникам средних школ страны или их эквивалентам, которые имеют хороший академический потенциал, но сталкиваются с экономическими трудностями.

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