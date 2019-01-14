Жители Кунцево возведут зимнюю крепость в знак борьбы с застройщиком

Москва, , 12:11 — REGNUM Жители 47 и 48 кварталов московского района Кунцево создадут снежную крепость на улице Ивана Франко в знак сопротивления действиям застройщика, выступая против уничтожения домов. Об этом активист и местный жители Иван Рожков сообщил на You-Tube канале «Другое мнение». Согласно задумке, крепость будет не менее три метра высотой.

«Мы долго думали, какой найти повод опять начинать собирать людей на Ивана Франко, придумали построить снежную крепость, сейчас зима, новогодние праздники, люди строят сооружения из снега и мы решили построить эту крепость как символ сопротивления жителей Кунцево строительной мафии, которая прогоняет нас с нашей собственной земли», — отметил он.

Активист также сообщил, что у жителей района в планах встречи с депутатами и организация митингов, в том числе несогласованных, так называемых «народных сходов».

«Мы хотим показать застройщикам, что мы ни при каких условиях не собираемся покидать свою территорию, все равно будем собирать людей, создавать захватчикам всяческие трудности, чтобы они поняли, что каждый шаг в их попытке организации проекта, будет приносить им и материальные убытки, и самое главное, ущерб репутационный», — заключил он.

Напомним, конфликт между жителями Кунцево и застройщиком длится в Москве с весны 2018 года. Люди протестуют против застройки двора на улице Ивана Франко, 20 высотным зданием и уничтожением 47 и 48 кварталов. 19 ноября произошли массовые задержания людей, а в декабре Верховный суд отклонил коллективный иск жителей.

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