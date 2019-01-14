Свиной грипп в Грузии: Северная Осетия усиливает меры контроля на границе

Владикавказ, , 11:24 — REGNUM В Северной Осетии на пропускном пункте «Верхний Ларс» будут усилены меры контроля из-за гриппа H1N1 — так называемого свиного гриппа. Рекомендации по усилению контроля даны управлением Роспотребнадзора Северной Осетии таможенной и пограничной службам.

По данным ведомства, за последние месяцы в Грузии от вируса умерли 15 человек. Из-за этого все пересекающие российско-грузинскую границу граждане буду обследованы. Это позволит исключить возможность проезда на территорию России лиц, зараженных вирусом.

По словам руководителя отдела эпидемиологического надзора управления Фатимы Бекузаровой, осмотр машин будет проводиться со средствами индивидуальной защиты, а при подозрении на болезнь у людей будет измеряться температура, пишет ТАСС.

По данным агентства, в 2019 году на границе с Грузией уже был выявлен один заболевший гриппом H1N1. Его сначала госпитализировали в больницу Северной Осетии, а затем родные вывезли его в Грузию. В настоящее время в республике не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1.

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Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2018 года в Грузии зафиксировано количество смертельных случаев из-за вируса H1N1. Министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко отметил, что заболевание распространяется с большей «агрессивностью». Министерство образования в связи с распространением инфекции закрыло на карантин учебные заведения. Вынужденные каникулы продлятся до 21 января.