«Постоянно игнорируют!»: жители горного алтайского села просят о помощи

село Тоурак, Алтайский край, , 11:20 — REGNUM Судя по письму, поступившему сегодня, 14 января, в сибирскую редакцию ИА REGNUM, горное село Тоурак (Алтайский край) с населением порядка 350 человек постепенно теряет связь с внешним миром. Причин тому несколько, но главное, о чём сожалеют местные жители, — это равнодушие чиновников к решению насущных проблем селян.

«Наше село удалено от районного центра на 80 километров, находится в горной местности, сотовой связи нет. Назревает острая ситуация. Дело в том, что в декабре 2018 года сократили человека, который принимал платежи за стационарный телефон. При этом руководство Ростелекома, чиновники, ответственные за этот вопрос, заранее не обеспечили условия оплаты в нашем селе (как известно, за телефон необходимо заплатить до 20 числа, иначе будет отключение междугородней связи). Теперь нам всем грозит отключение «восьмерки» за несвоевременную оплату», — написала жительница села Тоурак Ольга Довиденко.

По её словам, это лишь «кусок большого айсберга накопившихся проблем».

«К примеру, несмотря на программу, цифровое телевидение так и не пришло в наше село. Теперь нас обязывают покупать спутниковые тарелки за свой счет. А ведь это немалые деньги для сельского жителя! На почте нет возможности отправить посылку. Нам приходится оставлять посылку почтальону и уже через другое отделение она отправляется. Количество рейсовых автобусов до нашего села сократили. Раньше автобус ходил два раза в неделю — теперь один раз.

Основную школу разрушили — осталась теперь начальная. Нашу деревню постоянно игнорируют! Нам просто необходимо, чтобы нас услышали, потому что люди уже на грани не знают чего ожидать!», — написала жительница села Тоурак Олеся Довиденко.

Напомним, летом 2018 года на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным обращались жители села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) с просьбой сохранить сельскую школу. На что глава государства сказал, что сибирякам и дальневосточникам нужно обеспечить такие условия, чтобы они не покидали родные места.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школу в селе Тоурак (в ней обучалось 32 человека, был полный учительский состав) в декабре 2016 года сделали филиалом другого учебного заведения без учета мнения жителей. Теперь детей на учёбу возят по опасной горной дороге за 18 километров в школу села Куяча.

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